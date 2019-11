Gran cenone di San Silvestro a Villa Fano del Poggio

Torna anche quest’anno il Cenone di San Silvestro presso Villa Fano del Poggio Ricevimenti per salutare il 2019 e accogliere in grande stile il 2020.



Un programma eccezionale, che sorprenderà, con tanta buona musica, un’animazione eccezionale che farà ballare e divertire fino all’alba, un ricco e prelibato menù di San Silvestro e tante sorprese, spettacoli, giochi di luce ed acqua, magie delle fontane danzanti, il “tutto” nella nottata più esclusiva dell’anno.



Divertimento assicurato a Villa Fano del Poggio con la musica dal vivo più bella, l’animazione, il baby club, lo special guest Thiago Silva (animatore)…e cocktails party after dinner! Il primo drink l’offriamo noi!



Scopri di piu' sul sito www.villafanodelpoggio.it







Villa Fano del Poggio Ricevimenti

SS Mercadante km 11.600, 70020 Cassano delle Murge - BARI

Telefono: 080 763811