Gran Concerto Bandistico 'Città di Rutigliano' e festa di Sant'Antonio Abate

Lo storico Gran Concerto Bandistico «CITTÀ DI RUTIGLIANO», “Gruppo Musicale di Interesse Comunale” (Delibera unanime del Consiglio Comunale di Rutigliano n. 7/2011), con la direzione del m° Gaetano Cellamara, aprirà ufficialmente la Stagione Concertistica 2018, la 142^ dal 1877, come da tradizione, a RUTIGLIANO in occasione della FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE - FIERA DEI FISCHIETTI IN TERRACOTTA.

Appuntamento DOMENICA 20 GENNAIO alle ORE 10 in PIAZZA XX SETTEMBRE.

DOMENICA 20 GENNAIO 2019

RUTIGLIANO (Ba)

PARTE LA 143^ STAGIONE ARTISTICA

DELLO STORICO

GRAN CONCERTO BANDISTICO

«CITTÀ DI RUTIGLIANO»