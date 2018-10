Gran festa di Halloween alla ludoscuola Bimbumbam

Dolcetto o scherzetto?

In attesa che decidiate alla Ludoscuola BimBumBam mostruosamente ci divertiremo per la Festa di Halloween con una gran festa con

- Musiche spaventosamente ballabili;

- Giochi terrificamente divertenti;

- Merenda velenosamente buona;



e soprattutto turna la parata degli zombi per le vie del centro storico di Terlizzi.



I mostruosi animatori della Ludoscuola BimBumBam vi aspettano in tanti.