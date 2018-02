A Corato il gran galà del ciclismo pugliese

Esattamente come avveniva negli anni ’80, quando Corato era capitale del ciclismo dilettantistico con le tappe del Giro di Puglia, del Giro d’Italia Dilettanti e della settimana ciclistica pugliese organizzati dal compianto prof. Luciano Tandoi, la festa regionale del ciclismo tornerà a svolgersi in città. L’appuntamento, uno dei più solenni dell’anno federale del comitato pugliese della Federazione Ciclistica Italiana, avrà luogo presso la sala ricevimenti Astoria Palace sabato 10 febbraio, con la collaborazione logistica del Team Eurobike Corato. Si comincerà alle ore 17 con la premiazione e gli encomi ad atleti e dirigenti che si sono distinti sia su territorio pugliese che extraregionale, un elenco molto lungo che parte dai campioni italiani per giungere a quelli regionali, di ogni specialità, senza dimenticare le benemerenze al merito sportivo per le lunghe carriere al servizio del ciclismo. Confermata la presenza del presidente nazionale della FCI Renato Di Rocco.

Tra i premiati, ovviamente, tutti i cavalli di razza dell’ippodromo delle Capannelle, i freschi campioni italiani di ciclocross. Nel ricco elenco svettano i nomi di Maurizio Luigi Carrer (Team Eurobike Corato – cicloamatori over 45 anni), ma soprattutto di Anthony Montrone (Andria Bike – esordienti 13 anni) e di Ettore Loconsolo (team Eurobike Corato – allievi 15 anni) i tricolori che la Puglia potrà vantare per tutto il 2018. Senza dimenticarci dello straordinario contributo deifratelli Carrer, Ivan e Vittorio, altri due missili in rampa di lancio, o delle saette della cronometro Udo Corrado e Antonio Centonze (tricolori di specialità).

Tra gli ospiti d’eccezione il due volte campione del mondo di ciclocross (1979-1986) Vito Di Tano, originario di Pezze di Greco (Fasano) e oggi dirigente del più prestigioso team ciclocrossistico italiano, la Guerciotti-Selle Italia-Élite. In attesa di conferma la presenza del presidente nazionale Renato Di Rocco (o in alternativa della sua vice Daniela Isetti), mentre gli onori di casa saranno fatti da Oronzo Simeone, presidente del comitato regionale, Lorenzo Spinelli, presidente del comitato provinciale Bari-Bat e dal coratino Mimmo Del Vecchio, vicepresidente di quest’ultimo promnotore e della festa nella città della quattro torri. Per l'amministrazione comunale di corato ci saranno il sindaco Massimo Mazzilli e l'assessore allo sport, ex ciclista negli anni '90, Gaetano Nesta.

A seguire, prima della cena conviviale, avverrà la presentazione a stampa e sponsor dell’ambiziosa attività prevista nel 2018 dai più prestigiosi team pugliesi e lucani, il Team Pro.Gi.T tra gli juniores e gli under 23, il sodalizio Eurobike-Ludobike per gli esordienti e gli allievi, il Pedale Elettrico per i cicloamatori. Infine spazio alla presentazione del circuito in mountainbike Iron Bike 2018, giunto quest’anno alla 5^ edizione.