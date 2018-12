Gran Gala' di capodanno al TRAPPETO di Monopoli.



Prezzi :

*cenone + ballo* 110 euro

*cenone + ballo + pernotto* 160 euro ( Ginepro ) 170 euro ( Corvetta )

*ballo* 20 euro in prevendita



Il pernotto avviene in strutture convenzionate (Ginepro o Corvetta a circa 5 minuti dal Trappeto)



Info e prenotazioni 3713026544



Possibilità di riservare *prive* per la serata ballo:



*prive*

Minime : 250 2 kit 1 prosecco in vetrata

200 2 kit a sx

300 2 kit un prosecco in consolle

150 un kit un prosecco in grotta



Nel tavolo bisogna aggiungere l'acquisto della prevendita per persona (20euro a persona)



Il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207, 70043 Monopoli BA

Info e prenotazioni 3713026544