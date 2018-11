Gran galà di San Silvestro 2018 all' hotel Excelsior

Hotel Excelsior, raffinato hotel 4 stelle sito nel cuore di Bari vi aspetta il 31 dicembre per festeggiare insieme il GRAN GALA' DI SAN SILVESTRO

Nei nostri ampi e suggestivi Saloni delle Feste avrete la possibilità di assaporare le prelibatezze culinarie del rinomato Chef Roberto Caputo accompagnati dalla musica dei nostri Djs e dallo show dei "LA LA BAND", noto gruppo LIVE che alterna situazioni musicali coinvolgenti ad intermezzi comici trasformando il cenone di fine anno in una vera e propria Cena Spettacolo.

A seguire i nostri Djs vi intratterranno fino a tarda notte nella zona privè e American bar.



Possibilità di pernottare con incluso il servizio della ricca colazione internazionale.



PACCHETTI DISPONIBILI:

Cenone + Ballo € 115

Cenone + Ballo + Pernotto € 180

Cenone + Ballo + Pernotto + Pranzo € 225

Pranzo 1 gennaio € 55



Dress code

Abbigliamento elegante



DISPONIBILITA' in esaurimento

Per info e prenotazioni: 333 1383031

Possibilità di riservare comodi salottini privè per il Veglione danzante.



HOTEL EXCELSIOR Bari

Gran Galà di San Silvestro

31 dicembre 2018

via Giulio Petroni, 15, Bari