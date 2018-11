Gran galà di San Silvestro a Hotel Riva del Sole

Gran Gala' di San Silvestro_31 dicembre 2018

HOTEL RIVA DEL SOLE

Giovinazzo-Santo spirito (Bari)



L' eleganza, la qualita' e i servizi del nostro Hotel 4 stelle si fondono con il divertimento curato dallo Staff Teraze' per trascorrere insieme la notte del 31 dicembre.



Affacciati sulla splendida costa di Giovinazzo (BA),avrete a disposizione piu sale per scegliere tra il Gran Cenone di Gala o una coinvolgente Cena a Buffet, il tutto accompagnato da Music Live e Dj's set dei nostri artisti.



Per chi volesse anche pernottare, riserviamo dei servizi esclusivi tra cui la ricca colazione internazionale e il comodo "late check out" che permetterà ai nostri ospiti di usufruire delle camere fino al pomeriggio del 1 gennaio.



PACCHETTI DISPONIBILI:

Ballo 25

Cena a Buffet + Ballo €75

Cenone + Ballo €115

Ballo + Pernotto €85

Cena a Buffet + Ballo + Pernotto €135

Cenone + Ballo + Pernotto €165



Hotel Riva del sole

Km.787+225 str. statale 16

70054 Giovinazzo (Ba)



DISPONIBILITA' LIMITATE



Info e prenotazioni al 3331383031