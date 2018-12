Gran galà di San Silvestro - il capodanno al Nicotel di Bisceglie

Il Nicotel, raffinato Hotel 4 *stelle*, vi aspetta il 31 dicembre per festeggiare insieme il GRAN GALA' DI SAN SILVESTRO, nella sua splendida struttura caratterizzata da ampie vetrate e soffitti "a cielo stellato".



Tra Cena di Gala e Veglione danzante, i nostri artisti si alterneranno in 3 ambientazioni musicali differenti e coinvolgenti.



Per chi volesse pernottare sono inclusi servizi privilege come:



- colazione a buffet rinforzato fino a tarda mattina

- comodo "late check out" per permettere ai nostri ospiti di mantenere la stanza fino alle ore 16.00 del 1 gen

- splendida SPA con piscina coperta,sauna e bagno turco ( inclusa nel pacchetto Cenone+Pernotto per le prenotazioni entro il 15 dicembre )



LE NOSTRE FORMULE:

Cena di Gala + Ballo 120 €

Cena di Gala + Pernotto + ballo 180 €

Ballo 25€



Dress code - Abbigliamento elegante



DISPONIBILITA' in esaurimento - Info e prenotazioni 3713026544 SMS e Whatsapp



Possibilità di riservare comodi salottini privè per il Veglione danzante.



NICOTEL

Via della libertà , 62

Bisceglie (BAT)

Info e prenotazioni 3713026544 SMS e Whatsapp

