Gran galà verdiano

Il Comune di Molfetta quest’anno rende omaggio ad uno dei più importanti compositori italiani dell’Ottocento ed uno dei massimi operisti della storia della musica: Giuseppe Verdi.

Dopo il successo della Settimana Rossiniana dello scorso anno, con le Serate Verdiane, in programma il 28 e il 30 agosto, l’Assessorato alla Cultura ha creato un nuovo percorso artistico e culturale alla scoperta della figura del grande Maestro: guida all’ascolto, recital, gran galà.



Nella inedita location dell’auditorium Madonna della Rosa, le Associazioni ArsNova e Chorus Jso, con il Coro del Faro (Bari) e la Corale Polifonica “S. Binetti” (Molfetta), l’Orchestra Filarmonica Mediterranea, diretta dal M° Paolo Lepore, insieme a numerose voci soliste della lirica italiana ed internazionale, oltre a giovani talenti pugliesi daranno vita a due brillanti serate in cui parole, musica e sonorità verdiane si incontreranno.

La prima Serata Verdiana del 28 agosto - Concerto delle Liriche da camera - sarà un’occasione per dedicare una particolare attenzione alla produzione per voce e pianoforte del M° Giuseppe Verdi. Protagonista della serata il M° Roberto Corlianò al pianoforte, un virtuoso di indiscusso valore che saprà deliziarci insieme ai numerosi cantanti.

Non paragonabili per quantità, essendo circa trenta, rispetto alla sterminata produzione cameristica di Rossini o Donizetti, le liriche da camera meritano tuttavia di essere conosciute sia perché assolutamente godibili, sia per la curiosa storia che spesso si cela dietro alcune di esse.

Scritte tra il 1838 e il 1894 esse richiamano spesso temi patriottici, romantici, legati all’amore tradito, temi dolorosi ed atmosfere popolareggianti, ravvisando spesso quegli spunti e quelle linee melodiche che verranno poi riproposte nelle opere liriche più famose. Riconosceremo, quindi, i temi di Traviata, Trovatore, Forza del destino, Lombardi alla Prima Crociata, Aida.

I testi poetici, messi in musica da Verdi, spaziano da Jacopo Vittorelli ai versi di Felice Romani (il principe dei librettisti), ad Alessandro Manzoni, Dante, Francesco Dall’Ongaro, Arrigo Boito, alle traduzione di Goethe a cura del medico bussetano Luigi Balestra.

Un viaggio alla scoperta dell’uomo Verdi, dei suoi sentimenti più intimi, dal dolore all’amore, dalle amicizie alla sua generosità, dal patriottismo al suo rapporto con la poesia salottiera e non, in cui saremo condotti da una Guida all’ascolto a cura della Prof.ssa Annamaria Bonsante – Docente di Storia della Musica presso il Conservatorio “N.Piccinni” di Bari.



Seconda serata il 30 agosto con un Gran Galà Verdiano

Protagonista di questo concerto sarà la vocalità verdiana, con una selezione di cantanti di altissimo livello che si sfideranno tra belcanto, virtuosismi e raffinatezze vocali, coinvolgendo il pubblico in un crescendo di sentimenti ed emotività.

Saranno eseguite, da oltre 100 musicisti tra orchestra, cori e solisti, pagine memorabili delle opere: La Traviata, Il Trovatore, Rigoletto, La Forza del destino, Otello, Luisa Miller, Nabucco.

La scelta di grandi Arie, Duetti, Sinfonie, Preludi e Cori, sarà l’occasione per celebrare la drammaturgia verdiana fatta di sorprese, sogni, di intrighi e di passioni estreme.

Presenta entrambe le serate Barbara Mangini.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito.