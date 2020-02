Il dramma delle migrazioni vissuto nel ‘Gran Ghetto’ con lo spettacolo 'Sammarzano' alla Cittadella degli Artisti

Il dramma delle migrazioni, inscenato tra le campagne del ‘Gran Ghetto’, la più grande baraccopoli d’Italia, è al centro di Sammarzano, quarto appuntamento della Stagione di Prosa Teatri di Bari alla Cittadella degli Artisti di Molfetta. Lo studio dello spettacolo, una produzione Teatri di Bari / Ivano Picciallo in collaborazione con la compagnia I Nuovi Scalzi, Iac e Nuovo Cinema Palazzo efinalista al Premio Scenario 2019, è in programma sabato 8 febbraio alle 20.30 nel laboratorio urbano situato in via Bisceglie 775.

Lo spettacolo

di e con Giuseppe Innocente, Francesco Zaccaro, Donato Paternoster, Ivano Picciallo

Regia Ivano Picciallo

Aiuto regia Marta Franceschelli

Disegno Luci Martin Emanuel Palma

Costumi Lorena Curti

Maschere Andrea Cavarra.

In collaborazione con I Nuovi Scalzi, IAC, Nuovo Cinema palazzo.

Un paese del sud Italia.

Il sole cocente d’agosto.

Il lamento di un gruppo di vecchi in piazza.

L’eco del megafono del fruttivendolo.

Immense campagne all’orizzonte coltivate a pomodori dove uomini lavorano a capo chino,

senza sosta.

Anche Dino vuole andare in campagna a raccogliere i pomodori.

“Sammarzano” è il viaggio di Dino che, attraverso il suo sguardo, deforma i personaggi

grotteschi che lo accompagnano nella storia, portando allo scoperto, le contraddizioni e la tragicità di una realtà invisibile.

Nella sua cruda semplicità Dino, mette una lente sulla più grande baraccopoli d’Italia.

L’evento è a pagamento. Il botteghino è aperto dal martedì alla domenica dalle 17 alle 20. Per informazioni si può mandare una mail a info@cittadellartisti.it o chiamare il numero 3921638782.

BOTTEGHINO

Biglietto

Intero € 15

Ridotto* € 12

* under 25, over 65 e possessori Cittadella Card