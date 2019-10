Sport e sana competizione a Bari con il Gran Prix Triathlon e la Ganten Bari21 Half Marathon

Gran Prix Triathlon e la settima edizione della Ganten Bari21 Half Marathon in programma sabato 26 e domenica 27 prossimi sul lungomare di Bari.

Il prossimo fine settimana sarà per la città un grande weekend di sport con il circuito di gare del Gran Prix Triathlon e le migliaia di maratoneti attesi per partecipare alla Half Marathon organizzata in collaborazione con Laguna Running SSDrl e con MG Sport.

Il Circuito Grand Prix conferma una formula mista di svolgimento delle prove. Dopo la novità della passata edizione che prevedeva qualifiche e tappa in due giornate diverse, per quest'edizione viene mantenuto il format dei due turni di gara ma cambiano distanze e programma. Per quanto riguarda le prime due tappe, eliminatorie e finale di tappa le gare si sono disputate su distanza super sprint; in occasione della terza tappa, la Finale di Bari del 26-27 ottobre, è prevista una gara secca su distanza Sprint nella prima giornata mentre nella seconda giornata dedicata alla Finale del Circuito Mixed Relay, ciascun frazionista gareggerà su distanza super sprint, la stessa del nuovo formato della gara olimpica a squadre.

LE DISTANZE DI GARA

Sprint: 750 m nuoto, 20 km ciclismo, 5 km corsa

Super Sprint: 400 m nuoto, 10 km ciclismo, 2.5 km corsa

Mixed Relay: 4 x 300 m nuoto, 8 km ciclismo, 2 km corsa

L’EDIZIONE 2019

1^ tappa – Milano (Idroscalo), 27 aprile

2^ tappa – Torino (Parco del Valentino), 4 agosto

3^ Prova – Bari, 26-27 ottobre

Prima giornata: Triathlon Sprint (Uomini / Donne)

Seconda giornata: Team Mixed Relay

IL PROGRAMMA

Venerdì 25 ottobre

17.00 Apertura Segreteria

17.30 Ricognizione libera percorsi bike

18.30 Briefing Tecnico presso Sala Consiliare Comunale

19.00 Aperitivo di benvenuto

20.00 Chiusura Segreteria

Sabato 26 ottobre

08.00 Apertura Segreteria

12.00 Apertura Pasta Party

13.20– 13.50 Apertura zona cambio Donne (Spiaggia di Pane e Pomodoro

su Corso Trieste)

14.00 PARTENZA DONNE

15.00 Termine gara Donne e check out zona cambio

15.10-15.40 Apertura zona cambio Uomini

15.50 PARTENZA UOMINI

16.50 Termine gara Uomini e check out zona cambio

17.30 Premiazioni

Domenica 27 ottobre

08.00 Apertura Segreteria

09.00 Chiusura strade per passaggio mezza maratona e fine orario per i

parcheggi in zona gara

11.20– 11.50 Apertura zona cambio Staffette (Spiaggia di Pane e

Pomodoro su Corso Trieste)

12.00 PARTENZA STAFFETTE

14.00 Termine gara Staffette e check out zona cambio

14.00 Pasta Party

14.30 Premiazioni

I PERCORSI

I percorsi di gara prevedono la chiusura totale del traffico, la frazione di nuoto in acque libere e i tracciati di ciclismo e corsa su percorso multilap come per le

edizioni precedenti.

In ogni tappa c’è un montepremi di rilievo (60.000 Euro totali), al termine c’è una classifica per Società Sportiva, che premia le prime 10 con i piazzamenti migliori e gli atleti più giovani.

La 7° edizione della Ganten Bari21 Half Marathon, manifestazione internazionale sulla distanza di km 10 e km 21,097 si terrà a Bari, domenica 27 ottobre 2019 con partenza alle ore 9.30

Previste prove non competitive sulla distanza di 21, 10 e 5 km, sempre con partenza alle ore 9.30.

La gara ha un percorso veloce e con poche curve ed è ormai diventata la “mezza” di riferimento della città di Bari. Correndo si attraversano tutti i luoghi più caratteristici del capoluogo pugliese come Bari Vecchia e il Lungomare.

SITO: https://www.bari21.com/

Dove:

Corso Vittorio Emanuele II Bari BA Italia

Quando:

Mezza Maratona: 27/10/2019

10 km: 27/10/2019

21km - Non competitiva: 27/10/2019

10km - Non competitiva: 27/10/2019

5km - Non competitiva: 27/10/2019

Info:

https://www.bari21.com/

bari21@tds-live.com