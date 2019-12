Il primo pomeriggio domenicale, in compagnia degli amici di BimBumBam, del 2020 lo trascorriamo con un gran gioco per divertirsi insieme e salutare le feste che vanno via.

Tra quiz, prove d'abilità e tante altre simpatiche idee vedremo come i piccoli amici hanno trascorso le vacanze ed alla fine del gioco un gran premio al vincitore.