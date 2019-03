Torna la 24ma edizione Granfondo Alberobello Murge – Memorial 'Giacinto Dell’Erba'

Più di 500 biciclette per uno degli appuntamenti più importanti nel panorama cicloamatoriale pugliese. Torna, domenica 24 marzo, la Granfondo Alberobello Murge – Memorial «Giacinto Dell’Erba». L'evento, organizzato dalla Spes Alberobello con il patrocinio del Comune, è alla 24ma edizione e si svolgerà su un percorso di 110 km con un dislivello totale di 1500 metri. La partenza è fissata alle ore 9.00 in Largo Martellotta. L’arrivo è previsto intorno alle 12.00 in piazzale Biagio Miraglia.

L’asperità più temuta è come tradizione la salita dello Zoo Safari, ma occhio alla salita inedita di San Marco di Locorotondo dove è posto anche un traguardo volante con prodotti tipici messi a disposizione dalla contrada. La prova è valida per i circuiti: Giro dell’Arcobaleno, coppa AIMANC (avvocati, magistrati, notai, ciclisti) e per l’assegnazione del titolo di Campione regionale Pugliese F.C.I. Master 2019 specialità STRADA.

Interverranno alla premiazione: il sindaco di Alberobello, Michele Longo, l'assessore allo Sport, Antonella Ivone; il presidente della FCI Puglia (Federazione Ciclistica Italiana) Oronzo Simeone, il presidente provinciale Bari Bat della FCI Puglia, Lorenzo Spinelli, il presidente della Spes Alberobello, Rino Perta.