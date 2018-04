"Slow Food Day", a Bari la manifestazione all’insegna della lotta allo spreco e della valorizzazione del cibo

Sabato 21 aprile, si terrà anche a Bari, in via Argiro 128, a partire dalle ore 10.30 lo Slow Food Day 2018, una giornata in piazza per parlare di grano, farina, pane e pasta.

La Condotta di Bari di Slow Food e l’Associazione di volontariato In.Con.Tra nel centro di Bari proporranno una manifestazione all’insegna della lotta allo spreco e della valorizzazione del cibo. Il tutto si svolgerà nel borgo murattiano, verranno infatti posizionati due gazebo in Via Argiro angolo Via Dante, in cui gli esponenti delle due realtà sopracitate accoglieranno quanti vorranno avvicinarsi per spiegare le tematiche della manifestazione. Sarà l’occasione per un approfondire i temi delle intolleranze, delle allergie e anche del recupero del patrimonio genetico delle varietà di grano locali. Infatti, l’impoverimento dei suoli e l’aumento del numero di individui affetti da malattie legate alla malnutrizione hanno portato al reinserimento di varietà antiche nei campi agricoli e sulle nostre tavole.



SLOW FOOD DAY 2018

Il tema principale dello Slow Food Day di quest’anno è il frumento, pianta che da sempre ha influenzato il percorso storico dell’uomo, i cui derivati come pane e pasta soprattutto, sono il simbolo della cucina italiana e sono riconosciuti dall’UNESCO quali elementi costituenti della “Dieta Mediterranea”.





IL VALORE SOCIALE DEL CIBO

Pasta e pane sono stati inoltre simbolo di alimentazione consumata soprattutto dalle classi meno abbienti dell'umanità. Per questo motivo la Condotta di Bari di Slow Food intende cogliere l'occasione dello Slow Food Day, per dedicare la festa del 21 aprile a tutte le persone che per vari motivi non hanno facile accesso al cibo, nel corso della manifestazione sarà trattato anche il tema dell’emarginazione e della povertà dovute a un sistema alimentare “ingiusto”.



ALTRI TEMI

