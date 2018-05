Gravina nel tempo....dalla terra alla trincea 2° edizione giorno del ricordo: La grande Guerra

La TERRA SANTA, è un appezzamento di terreno nei pressi della statale che conduce ad Irsina, non da tutti conosciuto, ma nel quale tutti potrebbero avere qualche avo seppellito, poichè trattasi di un cimitero (definito straordinario).

Qui sono sepolte migliaia di persone decedute durante la terribile epidemia di colera del 1870 e quelle che furono colpite da un altro tremendo evento, l’influenza del 1918 conosciuta con il nome "La Spagnola”, che in tutto il mondo nel periodo della Grande Guerra, falcidiò milioni di vite umane.

Con questa iniziativa, il Centro Studi Nundinae, con la collaborazione delle scolaresche e del cappellano militare Don Saverio Ciaccia, intende ripercorrere un momento storico che ha caratterizzato la vita della città gravinese, oltre a far riscoprire i luoghi storici, che rischiano di essere dimenticati.

Gravina nel tempo....Dalla Terra alla Trincea

2° Edizione

Giorno del ricordo: 24 Maggio - La Grande Guerra

Per non dimenticare i nostri eroi.



Gravina in Puglia 24 maggio 2018

PROGRAMMA

ORE 10.00: RADUNO PRESSO IL PIAZZALE CHIESA DI S.SEBASTIANO



PARTENZA LA TERRA SANTA

Percorso:via Potenza - via De Gasperi - via Irsina



PRESSO LA TERRA SANTA

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI E DEPOSIZIONE DELLA CORONA

con la presenza di Don Saverio Ciaccia cappellano militare



