Grigory Sokolov in concerto al Teatro Petruzzelli

'La musica sembra sul punto di evaporare fino al nulla e invece non evapora, perché Sokolov possiede un controllo delle dinamiche e del tocco ai limiti — oltre i limiti, verrebbe da dire — dell’umano. Con lui la musica è essenza e non movimento, pura idea e non bellezza.' (da Rivistamusica)

Appuntamento lunedì 15 ottobre (ore 20:30) per l'imperdibile concerto di Grigory Sokolov - Григо́рий Соколо́в.

Programma: Sonata n. 3 in do maggiore, op. 2 n. 3 e 11 Nuove Bagatelle op. 119 di Ludwig van Beethoven, e 4 Improvvisi, op. post. 142 D.935 di Franz Schubert.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli (lun-sab 11-19) e online sul sito www.bookingshow.it.