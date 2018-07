Grotte d'Estate 2018, Escursioni, enogastronomia, spettacoli e sport

GROTTE D'ESTATE 2018 dal 5 al 12 agosto 2018 alle grotte di Castellana: Natura, Escursioni, Enogastronomia, Spettacoli e Sport



IL PROGRAMMA

Domenica 5 agosto

ore 18 – Trofeo Grotte

ore 21 – Inaugurazione Grotte d’Estate 2018

ore 21,30 – Ron – Lucio! Il tour

a seguire – Dj set con Silvio Perta e Francesco Santorini



Lunedì 6 agosto

ore 10 – Castellana Cosplay

ore 20,30 – Grotte di Gusto – La buona Castellana – Fermenta Castellana: Lieviteria

ore 21,30 – Municipale Balcanica in concerto

a seguire – Dj set con Tj Gonnella



Martedì 7 agosto

ore 10 – Frenchmole

ore 21 – Presentazione del libro “Il tuo sentire” di Roberta Ignazzi

ore 21 – Grotte di Gusto – Fave, cicorie e fantasia – Degustazione di impanata con abbinamento

ore 21,30 – Serena Brancale in concerto

a seguire – Dj set con Antonello Gentile



Mercoledì 8 agosto

ore 20 – Vecchie signore sotto le stelle – mostra statica di auto e moto d’epoca

ore 20,30 – Grotte di Gusto – La buona Castellana – Il tesoro delle nostre terre: Oleificio Soc. Coop. Angelo Viterbo

ore 21,30 – Risollevante Cabaret Tour

a seguire – Dj set con Tj Gonnella

ore 22 – Speleonight



Giovedì 9 agosto

ore 20 – K1 Dog – Agility dog, disc dog, dog dance

ore 20,30 – Grotte di Gusto – Pronti, gusto, via! Giochiamo con i sensi!

ore 21,30 – Terraross in concerto

a seguire – Dj set con Antonello Gentile



Venerdì 10 agosto

ore 20 – K1 Dog – Agility dog, disc dog, dog dance

ore 20,30 – Grotte di Gusto – La buona Castellana – Per amore di vino: Giovanni Aiello e Pierfabio Mastronardi

ore 21,30 – Mario Rosini 4th in concerto

a seguire – Dj set con Mars

ore 22 – Hell in the Cave

ore 22,30 – La notte delle stelle cadenti all’Osservatorio Astronomico Sirio



Sabato 11 agosto

ore 20 – K1 Dog – Agility dog, disc dog, dog dance

ore 20,30 – Grotte di Gusto – Pronti, gusto, via! L’abbinamento im-perfetto

ore 21,30 – Renzo Rubino in concerto

a seguire – Dj set con Silvio Perta e Francesco Santorini

ore 22 – Hell in the Cave

ore 22,30 – La notte delle stelle cadenti all’Osservatorio Astronomico Sirio



Domenica 12 agosto

ore 20 – K1 Dog – Agility dog, disc dog, dog dance

ore 20,30 – Grotte di Gusto – Pronti, gusto, via! I sette peccati capitali nel food&beverage

ore 21,30 – James Senese Napoli Centrale in concerto

a seguire – Dj set con Mars

ore 22 – Hell in the Cave