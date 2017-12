A Castellana "Grotte in Festa - Magia d'inverno": "Meraviglia di Luci", "Hell in the Cave" con Michele Placido e Giuliana De Sio e "Speleonight"

Entra nel vivo la programmazione di "Grotte in Festa - Magia d'inverno", il cartellone natalizio che dal 22 dicembre al 14 gennaio anima lo splendido scenario delle Grotte di Castellana. Mentre proseguono gli appuntamenti con "Meraviglia di Luci", lo spettacolo di luci e musica con proiezioni tridimensionali e presepi nel primo sito carsico d'Italia (prossime date: 28 - 29 dicembre 2017; 6 - 7 - 13 - 14 gennaio 2018), partono a grande richiesta anche le Special Edition di "Hell in the Cave", il più grande show aereo sotterraneo del mondo ispirato ai gironi infernali della Divina Commedia.

Per la prima Special Edition con musiche performate dal vivo, la sera di Santo Stefano 26 Dicembre, fra il numeroso pubblico anche due ospiti d'eccezione: la ballerina e conduttrice Rossella Brescia ed il compagno, il coreografo Luciano Mattia Cannito, che alla fine della performance si sono congratulati con il cast di "Hell in the Cave" che da 7 anni colleziona numeri da primato. Ad accoglierli c'era il Presidente della Grotte di Castellana srl Victor Casulli e Vito Cassano, coreografo di "Hell in the Cave".

Prossimi appuntamenti con le Special Edition di "Hell in the Cave": il 28 Dicembre con musiche dal vivo; il 30 Dicembre l'evento con la straordinaria partecipazione di Michele Placido che si unirà al cast leggendo alcune terzine della celebre opera dantesca; il 5 gennaio la performance con la pluripremiata attrice italiana Giuliana De Sio che interpreterà alcuni passi della Divina Commedia.

Per il cartellone "Grotte in Festa - Magia d'Inverno" anche gli appuntamenti "Speleonight", un'esclusiva visita emozionale nelle Grotte di Castellana, con percorsi al buio ed esplorazione di rami non turistici. I prossimi appuntamenti sono il 29 Dicembre e il 4 Gennaio.

Di seguito il programma completo.

GROTTE IN FESTA Magia d’Inverno

MERAVIGLIA DI LUCI

Spettacolo di luci e musica, arricchito da proiezioni tridimensionali.

Lo show è preceduto da un mini-tour nel sito speleologico, allestito con presepi artigianali.

Prossime date 28 - 29 dicembre 2017; 6 - 7 - 13 - 14 gennaio 2018

Discese alle ore 18.00 e 19.00 (durata circa 50 minuti)

Biglietto 5€ | Gratuito per bambini fino a 12 anni

Acquisto esclusivo tramite botteghino. Presentarsi alle casse 30 minuti prima dello spettacolo scelto

HELL IN THE CAVE SPECIAL EDITION CON MUSICA DAL VIVO

L’Inferno di Dante prende vita nelle Grotte di Castellana. Il più grande spettacolo aereo sotterraneo al mondo, con oltre 50 attori in scena e piece musicali performate dal vivo

28 dicembre 2017 - ore 21.00

Biglietto 20€ adulti | 15€ fino a 18 anni ( lo spettacolo non è indicato per i bambini al di sotto degli 8 anni)

Acquisto tramite prevendita TicketOne (online o rivenditore autorizzato), prenotazione telefonica al numero 339 1176722 e botteghino prima dello spettacolo

HELL IN THE CAVE SPECIAL EDITION CON MICHELE PLACIDO

L’amato attore e regista italiano Michele Placido, ospite speciale di Hell in the Cave. Si unirà al cast dell’unico spettacolo aereo sotterraneo al mondo, recitando alcune delle terzine scritte da Dante Alighieri nella sua celebre “Divina Commedia”.

30 dicembre 2017 - ore 21.00

Biglietto 30€ adulti | 25€ 15€ fino a 18 anni (lo spettacolo non è indicato per i bambini al di sotto degli 8 anni)

Acquisto tramite prevendita TicketOne (online o rivenditore autorizzato), prenotazione telefonica al numero 339 1176722 e botteghino prima dello spettacolo

HELL IN THE CAVE SPECIAL EDITION CON GIULIANA DE SIO

Giuliana De Sio, pluripremiata attrice campana, sarà ospite d’onore dello spettacolo Hell in the Cave, che porta nelle Grotte di Castellana l’Inferno di Dante. La De Sio interpreterà alcune delle terzine scritte dal padre della lingua italiana.

5 gennaio 2018 - ore 21.00

Biglietto 30€ adulti | 25€ 15€ fino a 18 anni (lo spettacolo non è indicato per i bambini al di sotto degli 8 anni)

Acquisto tramite prevendita TicketOne (online o rivenditore autorizzato), prenotazione telefonica al numero 3391176722 e botteghino prima dello spettacolo.

SPELEONIGHT

Un’esclusiva visita nelle Grotte di Castellana, con percorsi al buio ed esplorazione di rami non turistici. Un’esperienza da vivere in piccoli gruppi, dopo l’orario di chiusura delle Grotte al pubblico.

Prossime date 29 dicembre 2017 e 4 gennaio 2018

Discese alle ore 18.00 (durata circa 180 minuti)

Biglietto 25€

Ingresso solo su prenotazione su booking.grottedicastellana.it o per telefono allo 0804998221.