'Grotte d'inverno 2018', Rapahel Gualazzi in concerto nella prima caverna del complesso carsico di Castellana

Rapahel Gualazzi si esibirà martedì 18 dicembre all’interno della prima caverna del complesso carsico castellanese con uno show piano solo.

Dopo gli esordi con il brano “Reality and Fantasy”, la trionfale partecipazione al Festival di Sanremo 2011 con il brano “Follia d’amore” (primo posto categoria Giovani, Premio della Critica “Mia Martini”, Premio della Sala Stampa Radio e Tv, Premio Assomusica per la migliore esibizione live e Premio Siae come miglior compositore dell’anno) e all’Eurovision Song Contest 2011 (secondo posto e primo premio della giuria tecnica), con tre album alle spalle, dopo infiniti live in Italia e all’estero e il secondo posto al Festival di Sanremo 2014, Gualazzi è tornato sulla scena discografica nel 2016 con il nuovo singolo “L’estate di John Wayne”, Disco D’Oro in poche settimane, brano che anticipa l’album “Love Life Peace” e l’omonimo tour. Nell’estate 2017 Gualazzi è stato scelto come Maestro Concertatore per il 20esimo anniversario de “La Notte della Taranta” (il più giovane artista a rivestire questo ruolo). Tra il 2017 e il 2018, il cantautore e pianista marchigiano torna in radio con “La Fine del Mondo”, brano che anticipa la pubblicazione dell’edizione internazionale dell’album “Love Life Peace” e approda in Giappone con l’uscita discografica “Best of”, una raccolta di successi contenuti nei suoi tre precedenti dischi.

RAPHAEL GUALAZZI, 18 DICEMBRE 2018, 35 euro

INFO UTILI

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21 (apertura biglietteria ore 20 - discesa in Grave dagli ascensori nei pressi del Museo Anelli ore 20,30 - inizio concerto ore 21).

Prevendita su ticketone.it.

Informazioni presso segreteria Grotte di Castellana telefonando al numero 080.49982211 (ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13) o scrivendo via mail asegreteria@grottedicastellana. it.

Ulteriori informazioni sugli eventi in programma per Grotte d’Inverno 2018 sui canali sociali facebook e instagram di Grotte di Castellana srl e sul sito www.grottedicastellana.it.