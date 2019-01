A Castellana ultimo weekend per Grotte d’Inverno 2018 tra musica e danze

Ultimo weekend per Grotte d’Inverno 2018, il calendario di eventi promosso dalla Grotte di Castellana srl, con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, in collaborazione con Hell in the Cave e World Dance Movement, nell’ambito del progetto Crossing Arts.

Un mese di eventi, escursioni, spettacoli e iniziative a 70 metri di profondità (e non solo) con il programma che ha fatto registrare tre concerti nella Grave delle grotte di Castellana (Raphael Gualazzi, la PFM e The Harlem Voices feat. Eric B. Turner) e altri appuntamenti presso il Museo Speleologico Franco Anelli e in altri luoghi della città di Castellana Grotte.

Hell in the Cave – versi danzanti nell’aere fosco, la riproposizione dell’Inferno dantesco a 70 metri di profondità, torna in scena alle ore 21 nella Grave sabato 12 gennaio 2019 con gli attori, i ballerini e gli acrobati del più grande spettacolo aereo sotterraneo del mondo che animeranno le stalattiti e le stalagmiti delle grotte di Castellana con l’unico spettacolo stanziale di Puglia. Prevendita su ticketone.it. Info e prenotazioni al 3391176722.

Domenica 13 gennaio 2019, presso il Museo Anelli alle grotte di Castellana, con inizio alle ore 18,30, spettacolo “Danza di Versi” con Giusy Frallonardo (voce narrante), Grazia Salvatori (pianoforte e compositrice), Titti Dell’orco (flauto), Nicola Puntillo (clarinetti), Rita Giannuzzi (danzatrice) e Domenico Linsalata (danzatore). Ingresso gratuito.

VISITE GRATUITE PER I SOLI CASTELLANESI

Come da tradizione, inoltre, sabato 12 gennaio 2019, in occasione della festa patronale di Castellana Grotte e dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana, e in via straordinaria, prevista la possibilità della visita gratuita delle grotte di Castellana per i soli residenti a Castellana.

Orari visite itinerario completo fino alla Grotta Bianca: ore 10, 11 e 12.

Orari visite itinerario parziale: ore 13.

QUANDO VISITARE LE GROTTE DI CASTELLANA?

Per tutto il mese di gennaio, invece, la visita alle grotte di Castellana sarà sempre possibile nelle consuete modalità nei due orari mattutini delle 10 e delle 12.

Previsto il solo itinerario completo fino alla grotta Bianca.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 23 gennaio 2019 si chiude l’anno dei festeggiamenti per l’80esimo anniversario della scoperta delle grotte di Castellana, aperto a gennaio scorso dalla visita del Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella.

In programma un doppio appuntamento. Alle ore 11 nella Grave delle grotte di Castellana Santa Messa e discesa celebrativa dalla bocca della Grave per far rivivere l’impresa del 1938 di Franco Anelli). Alle ore 18 nella Sala delle Cerimonie del Comune di Castellana Grotte conferenza pubblica con gli interventi delle istituzioni e del Consiglio d’Amministrazione della Grotte di Castellana srl.

Ulteriori informazioni sugli eventi in programma per Grotte d’Inverno 2018, i video e le interviste dei concerti sui canali sociali facebook e instagram di Grotte di Castellana srl e sul sito www.grottedicastellana.it.