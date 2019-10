Group A e la songwriter Camilla Sparksss a Terlizzi per Time Zones

Prosegue la XXXIV edizione di TIME ZONES – Sulla via delle musiche possibili, che dopo l'anteprima "Ad Museum" si sposta nella sezione Underzones con due live nella serata di sabato 5 ottobre. Sarà il MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi (BA) ad ospitare la formazione Group A e la songwriter Camilla Sparksss; i primi rappresentano la frangia sperimentale giapponese e, formatisi nel 2012, oggi sono composti da Tommi Tokyo (electronics e voce), Sayaka Botanic (violino, sampler, cassette tapes) e Kaoru (voce, percussioni). I loro concerti rappresentano uno shock udivo per la maggior parte del pubblico grazie alla miscela di avant-garde noise, poetry reading e performance art. Camilla Sparksss è l’alter ego elettronico di Barbara Lehnhoff, un centrifugato di beat post-punk/industriali, stranianti influenze synth pop, cut/paste viscerali. Il suo nuovo lavoro "Brutal", out per On The Camper Rec., approfondisce ulteriormente la sua ricerca sonora unica nel panorama underground europeo. Impossibile da incasellare, coraggiosa, sperimentale.