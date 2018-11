Raphael Gualazzi, Premiata Forneria Marconi e The Harlem Voices feat Eric B. Turner i protagonisti di 'Grotte d'inverno 2018'

Saranno Raphael Gualazzi, Premiata Forneria Marconi e The Harlem Voices feat Eric B. Turner i protagonisti degli appuntamenti principali di Grotte d’Inverno 2018, il calendario di eventi programmato all’interno della Grave delle grotte di Castellana (Ba) nel periodo compreso tra il 9 dicembre e il 12 gennaio per celebrare nel migliore dei modi le prossime feste natalizie.

RAPHAEL GUALAZZI, 18 DICEMBRE 2018, 35 euro

Rapahel Gualazzi si esibirà martedì 18 dicembre all’interno della prima caverna del complesso carsico castellanese con uno show piano solo.

Dopo gli esordi con il brano “Reality and Fantasy”, la trionfale partecipazione al Festival di Sanremo 2011 con il brano “Follia d’amore” (primo posto categoria Giovani, Premio della Critica “Mia Martini”, Premio della Sala Stampa Radio e Tv, Premio Assomusica per la migliore esibizione live e Premio Siae come miglior compositore dell’anno) e all’Eurovision Song Contest 2011 (secondo posto e primo premio della giuria tecnica), con tre album alle spalle, dopo infiniti live in Italia e all’estero e il secondo posto al Festival di Sanremo 2014, Gualazzi è tornato sulla scena discografica nel 2016 con il nuovo singolo “L’estate di John Wayne”, Disco D’Oro in poche settimane, brano che anticipa l’album “Love Life Peace” e l’omonimo tour. Nell’estate 2017 Gualazzi è stato scelto come Maestro Concertatore per il 20esimo anniversario de “La Notte della Taranta” (il più giovane artista a rivestire questo ruolo). Tra il 2017 e il 2018, il cantautore e pianista marchigiano torna in radio con “La Fine del Mondo”, brano che anticipa la pubblicazione dell’edizione internazionale dell’album “Love Life Peace” e approda in Giappone con l’uscita discografica “Best of”, una raccolta di successi contenuti nei suoi tre precedenti dischi.

PREMIATA FORNERIA MARCONI, 21 DICEMBRE 2018, 60 euro

Dopo un anno ricco di successi in tutto il mondo con l’Emotional Tattoos tour, Premiata Forneria Marconi farà tappa alle grotte di Castellana venerdì 21 dicembre per un vero e proprio “best of”, portando in Grave i più grandi successi del loro vastissimo repertorio e alcuni brani tratti dal nuovo album “Emotional Tattoos”.

Per celebrare i 48 anni di successi in Italia e nel mondo, infatti, il 19 ottobre scorso è uscito “TVB - The Very Best”, raccolta completa rimasterizzata in formato Hardcoverbook in 4CD con l’art work di Guido Harari, arricchita da un libretto di 60 pagine curato da Sandro Neri, con un’intervista corale ai membri storici, i commenti di Franz Di Cioccio e Patrick DJivas e fotografie inedite.

PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d'oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. Lo scorso anno PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella "Royal Rock Hall of Fame" di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK.

THE HARLEM VOICES FEAT. ERIC B. TURNER, 27 DICEMBRE 2018, 15 euro

Giovedì 27 dicembre il gospel americano inonda di suoni e spiritualità la Grave delle grotte di Castellana con il concerto di The Harlem Voices feat. Eric B. Turner.

The Harlem Voices nascono nel 2015 ad Harlem, New York, dall’unione di musicisti reduci da anni di lavoro e lunghe tournée all’interno di importanti formazioni gospel. Eric B. Turner, Pastore del Worship Center Church of Harlem e professore di Psicologia dello Spettacolo alla prestigiosa New York University, prende le redini del gruppo e ne fa un riferimento importante all’interno della comunità di Harlem, supportando le necessità locali attraverso una serie di concerti benefici. Artisticamente i The Harlem Voices sono soliti dilatare i confini del gospel arricchendoli con sfumature r’n’b, soul e funky. Amano inoltre ballare e creare coreografie ad effetto. Tutti i membri della band vantano oltre 20 anni di carriera musicale alle spalle, avendo militato in alcuni dei più prestigiosi gruppi gospel e calcato il palco insieme ad artisti di caratura mondiale.

INFO UTILI

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21 (apertura biglietteria ore 20 - discesa in Grave dagli ascensori nei pressi del Museo Anelli ore 20,30 - inizio concerto ore 21).

Prevendita su ticketone.it.

Informazioni presso segreteria Grotte di Castellana telefonando al numero 080.49982211 (ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13) o scrivendo via mail asegreteria@grottedicastellana. it.

Ulteriori informazioni sugli eventi in programma per Grotte d’Inverno 2018 sui canali sociali facebook e instagram di Grotte di Castellana srl e sul sito www.grottedicastellana.it.