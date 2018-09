Guè Pequeno incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Guè Pequeno torna nel 2018 con Sinatra, un nuovo album (pubblicato in CD e vinile) che si preannuncia il più importante della sua carriera, il primo che vede la collaborazione con il suo nuovo team BHMG. Punto di riferimento assoluto nel suo genere e artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017 grazie all’album Gentleman è il rapper più influente e produttivo in Italia con una pubblicazione all’anno dal 2009. Per avere l’autografo del suo ultimo album acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento

Ingresso Libero