'Guercio di Puglia' Opera buffa ad Alberobello

“Il Guercio di Puglia, tra parole e musica”: in scena ad Alberobello e a Conversano la prima opera buffa 100% made in Puglia

Il 1° settembre 2019 alle 20:30 presso il piazzale antistante il Trullo Sovrano di Alberobello andrà in scena la prima esecuzione mondiale de “Il Guercio di Puglia, tra parole e musica”, opera buffa relativa al Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona. Il progetto rappresenta un unicum nello scenario culturale di questa Regione, oltre che nel panorama internazionale dell’opera. Per la prima volta, la Puglia e la sua storia diventano il soggetto di un’opera lirica, organizzata da Associazione Culturale Ventotto e cofinanziata dalla Regione Puglia e dal Comune di Alberobello. L’intento è quello di promuovere le giovani eccellenze artistiche del territorio, affidando ad un team 100 % pugliese ed interamente under 35 la realizzazione dell’opera, scritta per l’occasione dal compositore pugliese Nicola Scardicchio (compositore e direttore d’orchestra – diretto allievo di Nino Rota).



La realizzazione del progetto ha avuto inizio negli scorsi mesi grazie al concorso di scrittura creativa “I dialoghi del Guercio”, indirizzato alle scuole di ogni ordine e grado. Gli studenti hanno inviato un testo contenente una scena, un dialogo, una narrazione immaginari relativi alla storia de Il Guercio di Puglia ed i 21 elaborati finalisti sono stati trasformati nel libretto operistico. Con la regia di Davide Gasparro e la direzione di Danila Grassi, i giovani cantanti Paola Leoci (Soprano), Manuel Amati (Tenore), Carlo Sgura (Baritono) e Alberto Comes (Basso), accompagnati da talentuosi musicisti pugliesi, daranno vita all’opera buffa. La tradizione dell’opera italiana unita al “Made in Puglia” ed ai talenti di questa Regione si misceleranno armoniosamente in uno spettacolo fresco, giovane e di qualità.



L’ingresso è gratuito, è consigliata prenotazione del posto a sedere al link -> https://bit.ly/2YHrvF per l’evento ad Alberobello



Il progetto, inoltre, può essere sostenuto con azioni di crowdfunding da inviare all’IBAN IT 14 Q 08469 41440 0000000 35803



L’associazione Culturale Ventotto ringrazia per il supporto e il sostegno: Regione Puglia, Comune di Alberobello, Comune di Conversano, Associazione Pugliesi nel Mondo, Associazione per la Legalità – Ultimi, Associazione Arteca, Marangi Strumenti Musicali, BCC Castellana Grotte, Grafiche Vito Radio Editore, Wellcome HTS di Alberobello e la Bottega dei Fischietti e Opera Don Guanella - Casa Sant’Antonio.