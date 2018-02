"La guerra dei cafoni" in proiezione per "Le Notti del Borgo Antico" a Santa Teresa dei Maschi

Martedì 6 febbraio, alle 20,30, a Bari proseguono « Le notti del Borgo Antico », evento promosso e organizzato da Vallisa Cultura Onlus. Per la rassegna cinematografica « Visti da qui – Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese », a cura di Daniela Casaburi , Angela Fiore e Mario Raoli, a Santa Teresa dei Maschi ( , a Str. S. Teresa dei Maschi, 26 ) sarà proiettato il film «La guerra dei cafoni ». Al termine della proiezione interverranno il regista Davide Barletti, insieme a tre componenti del ricco cast: Pasquale Lepore, Pasquale Patruno e Aleksander Di Tano. Modera Lino Patruno.

« La guerra dei cafoni » è stata una delle piacevoli sorprese italiane degli ultimi mesi: il film, con la regia di Davide Barletti e Lorenzo Conte, tratto dall’omonimo romanzo di Carlo D’Amicis, è stato girato interamente in Puglia e i ragazzi protagonisti (nessuno dei quali attore professionista) sono tutti di questa terra. Sul grande schermo una lotta tra bande nel territorio selvaggio e sconfinato di Torrematta, nel leccese: da una parte i figli dei ricchi, i signori, e dall'altra i figli della terra, i cafoni; a capo dei rispettivi schieramenti si fronteggiano il fascinoso Francisco Marinho e il cupo Scaleno. Si combattono dalla culla, trascinando nel conflitto di classe i propri “soldati”. Ma quell’anno i cafoni decidono di ribellarsi alla supremazia dei signori: i simboli del potere verranno presi di mira e poi letteralmente attaccati, trasformando lo scontro in una vera e propria guerra di conquista. Mentre nascono alla vita adulta, alle spalle di tutti i giovani protagonisti di questa storia, muore un’epoca; e con essa l’ultima occasione per combattere una guerra fatta sì di violenza, ma anche di epica e di poesia.