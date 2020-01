Guido Di Leone quartet con "My favourite standards"

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di musica “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con il concerto del GUIDO DI LEONE QUARTET in "MY FAVOURITE STANDARDS"



Guido Di Leone - chitarra

Alberto Di Leone - tromba

Giampaolo Laurentaci - contrabbasso

Fabio Delle Foglie - batteria



Prezioso appuntamento musicale con il Quartetto del noto chitarrista Guido Di Leone che propone una selezione di standards jazz attualmente preferiti.

Songbook di Broadway, original bebop, brani classici e melodie dei grandi jazzisti che hanno fatto la storia di questo genere musicale ma anche “belle” composizioni interpretabili con l’intenzione jazzistica.



Un coinvolgente live in cui emerge l'anima jazz di Guido Di Leone che ha fatto della classicità, dello swing e del linguaggio bop il proprio vessillo autoriale con numerose incisioni come in una collana di vari cd intitolati “Standards on Guitar”.



Ad accompagnarlo una ritmica ineccepibile composta dal salentino Giampaolo Laurentaci al contrabbasso, e dal preciso batterista Fabio Delle Foglie.

Special guest della serata il giovane trombettista Alberto Di Leone, agli esordi della sua carriera artistica

da solista.

Un concerto di alto profilo artistico ed allo stesso tempo di grande piacevolezza ed eleganza.