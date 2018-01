Speciale anteprima della nuova stagione musicale con un concerto coinvolgente, melodico, d'atmosfera, ricco di passione sulle note del Trio del chitarrista GUIDO DI LEONE.



Una serata dedicata agli standard del jazz, i brani classici e le melodie dei grandi jazzisti che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Un progetto da cui emerge l'anima jazz di Guido Di Leone che, insieme al suo trio, ha fatto della classicità, dello swing e del linguaggio bop il proprio vessillo autoriale.



Guido Di Leone, chitarrista barese fondatore della scuola di musica “Il Pentagramma” di Bari, attivo da 35 anni come compositore, accompagnatore e band leader, ha inciso circa 100 dischi di cui un quarto a suo nome ed alcuni di essi fanno proprio riferimento al tema principale del concerto in programma: “Broadway”, “Standards On Guitar”, “Standards On Guitar vol. 2”, “Standards On Guitar vol.3”; l’ultima produzione “A lonely flower for you (to Jim Hall)” che ripercorre la vena compositiva di Jim Hall, suo punto di riferimento.



“Standards on Guitar” propone alcuni brani cari al repertorio della formazione che attinge a Duke Ellington, Jim Hall, Wes Montgomery, Antonio Carlos Jobim, per citarne alcuni, per un concerto di qualità e di grande atmosfera.

GUIDO DI LEONE Trio

“STANDARDS ON GUITAR”



Guido Di Leone chitarra

Bruno Montrone organo Hammond

Giovanni Scasciamacchia batteria