A Mola di Bari l'evento 'GustiaMola', settimana di festa in compagnia della gastronomia, dell’arte e della bellezza

Dal 23 al 30 giugno più di una settimana di festa dedicata al gusto, al mare, alla terra ed alle eccellenze del territorio.

Mola di Bari, dopo l’ottimo inizio del programma culturale del cartellone estivo, continua nella celebrazione della bella stagione con un grande evento dedicato al mare, alla terra e alla cultura pugliese, con un occhio particolare alle sue eccellenze ambientali e monumentali: dal 23 al 30 giugno 2019 nel centro e sul lungomare di Mola di Bari, “Gustiamola – una città da mare”, propone più di una settimana di festa in compagnia della gastronomia, dell’arte e della bellezza.

Dopo il successo dell’edizione invernale, un ricchissimo programma estivo di otto giornate che celebra la Puglia del mare grazie ai colori sorprendenti e ai sapori inconfondibili che vedono Mola di Bari uno dei borghi marinari d’eccellenza, nel quale cogliere a tutto tondo il fascino del mediterraneo.

Un’inaugurazione spettacolare domenica 23 giugno vedrà l’ingresso nel porto di un’imbarcazione con un prezioso carico di artisti della musica, che interagirà con altri artisti presenti in suggestivi spazi del molo: dal mare proseguirà sulla terra ferma inaugurando così l’evento che saprà coinvolgere per giorni il pubblico a ritmo del gusto.

Una vera e propria esperienza immersiva, sensoriale, che farà vivere i luoghi più preziosi del paese tra concerti, all’aperto o nei meravigliosi anfratti della storia, cortometraggi, mostre, presentazioni, spettacoli e giochi per bambini, tour guidati, show cooking, escursioni in barca e tutto il gusto delle eccellenze dell’enogastronomia e dell’artigianato locale.

Una festa che avvolgerà con il suo calore i visitatori donando una grande vitalità a luoghi che rappresentano il cuore della città e dei molesi: l’arena, la corte e le sale del castello angioino-aragonese, la banchina del lungomare con il grande palco sullo scenografico porto peschereccio, i frantoi ipogei.

Gustiamola è spettacolo, arte, cultura, storia immersa in un’accattivante e gustosa offerta enogastronomica per tutti i palati.

L’iniziativa co-progettata dal Comune di Mola di Bari, GAL Sud Est Barese, Teatro Pubblico Pugliese, Confcommercio assieme a numerose Associazioni ed Enti del territorio, tra i quali Locomotive Jazz Festival, A.I.S. Puglia delegazione Murgia, Concooperative e per la parte di coordinamento organizzativo da Visit Mola di Bari, proporrà quotidianamente eventi quali visite guidate, mostre, concerti, presentazioni libri, spettacoli per bambini, spettacoli culturali ed artistici, conferenze, degustazioni.

Associazione Visit Mola di Bari, LocomotivJazzFesivalt, Arte & Musica, Pro – Loco, Le 7 Muse di Apollo, Le Antiche Ville, Presidi del Libro, Officine dell’Arte, Tetramico, Università della terza età, Cooperativa “Per fare un libro “, Terramare, Musicando, Vincenzo D’Acquaviva, Vitangelo Magnifico queste le associazioni e le figure che animeranno i luoghi storici e affascinanti della città, da Piazza XX Settembre al Teatro Van Westerhout, dal Castello Angioino agli ipogei, e tanto altro.