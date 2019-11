A Noci l'evento 'Gustosamente Natale - Nel senso della tradizione'

Noci si fa Natale dal 20 al 22 dicembre 2019, tra shopping, tradizione e tipicità

Motori a pieno regime per l’organizzazione della II edizione dell’evento natalizio “Gustosamente Natale” che si terrà a Noci dal 20 al 22 dicembre 2019. L’iniziativa è promossa dalla Confartigianato di Noci, presieduta da Antonio Quarato, in collaborazione con l’AIS (Associazione Italiana Sommelier di Puglia). Anche quest’anno l’attesa manifestazione – dopo il successo registrato lo scorso anno nel corso della sua prima edizione – sarà densa di tante sorprese e varie animazioni per grandi e piccoli.

Tra le varie finalità, quella di valorizzare le tradizioni locali e promuovere le gustose eccellenze tipiche. Ma soprattutto offrire - in una incantevole atmosfera natalizia - la possibilità di scegliere i giusti regali di Natale tra l differenti proposte che andranno dall'artigianato locale al food di qualità, dai giocattoli ai dolciumi della festa.

Tra i partener dell’evento anche le associazioni nocesi: “Puglia Trek&Food” e “Il talento nasce al Sud”, che supporteranno concretamente l’organizzazione.

L’evento pensato anche per i più piccoli grazie ad un’animazione “su misura”, come il villaggio e la calata di Babbo Natale, gli artisti di strada, laboratori gastronomici e altro ancora a loro dedicato.

Per gli amanti del “cibo della festa” sarà possibile degustare pettole dolci e salate, cartellate e tante altre golosità ereditate dalla tradizione pugliese.

In un clima di amicizia, condivisione, allegria, tutto questo accompagnato da un’attenta selezione di vini curata l’AIS (Associazione Italiana Sommelier di Puglia).

Una bella occasione da condividere in un autentico clima natalizio. Un’esperienza di festa nel segno della convivialità e dell’accoglienza per rafforzare il senso di comunità.