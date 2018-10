A Teatro Palazzo Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere in "Il Padre"

Andrea (Alessandro Haber), nonostante l’età, è un uomo ancora attivo, ma la sua memoria inizia a vacillare. Confonde tempi, luoghi e persone. La figlia Anna (Lucrezia Lante della Rovere) corre subito ai ripari, dapprima assicurando al padre una serie di esperte badanti, e, poi, portandolo nell'appartamento dove vive con il marito. Crede di agire per il meglio, ma nulla funziona come dovrebbe. La presenza di nuove figure nella vita di Andrea non fa che accentuare il suo senso di spaesamento. Ma, da tale perdersi, ne scaturiscono situazioni involontariamente comiche che mettono in luce un personaggio ironico e delicatamente poetico, per nulla

rassegnato a perdere la sua indipendenza.



Lanciato sui palcoscenici di mezza Europa, e poi a Broadway, “IlPadre” è un testo dell’autore francese Florian Zeller, vincitore del prestigioso premio “Prix Molières” nel 2014. Nella versione italiana, Alessandro Haber interpreta il ruolo del protagonista con notevole vigore, dando prova delle sue capacità attoriali con inaspettati cambi di ritmo e varietà di atteggiamenti, facendo emergere il lato tragicomico della malattia. Lucrezia Lante della Rovere delinea con leggerezza la figura della figlia modello, arricchendola di una “verve” fra l’ilare e il disperato.



IL PADRE

di Florian Zeller

adattamento e regia Piero Maccarinelli

con Alessandro Haber, Lucrezia Lante della Rovere, David Sebasti, Daniela Scarlatti, Ilaria Genatiempo, Riccardo Floris



