Halloween 2018 presso Masseria Spina resort

Come la leggenda narra il 31 Ottobre al calar delle tenebre a Masseria spina gli spiriti si risvegliano dall'antica necropoli medioevale situata nell'antico Locus Basilii, antico nome dell'insediamento rupestre sul quale è costruita la masseria.

Gli antichi olivi monumentali sono custodi nelle loro ombre di antichissime storie, vieni ad ascoltare nel cuore della notte!





Il programma

Tour notturno del Parco Rurale con guida - h 19:00



Cena in maschera - start h 20:30



Dj Set con Giorgio Spada - start h 24:00

American bar disponibile



INFO & PRENOTAZIONE

3349127349



POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO

Ticket €35 - cena + vino + party

Ticket €12 - party + consumazione alcolica

Menu baby €25 - su richiesta-

Tour guidato €5 -ingresso libero sino a 16 anni-

Disponibilità di menù per vegetariani ed intolleranti



Residenza d’epoca con 1 matrimoniale €95

Residenza d’epoca con 2 matrimoniali €160





- MENÚ -



Benvenuto dello chef con flûte di Prosit



Tris di antipasti con

Sformatino di castagne e zucca con crema di patate e caciocavallo Podolico

Sgagliozze di Zucca

Zuppetta di legumi



Primo piatto

Gnocchetto in crema di zucca con vongole e mozzarella di bufala



Secondo piatto

Pecora in Pignata



Dolce

Mousse cioccolato e peperoncino



Vini delle Cantine Cardone

Prosit Rosè o bianco

Verdeca e Primitivo



Disponibilità di vini extra dalla nostra carta