Al grido di "Dolcetto o Scherzetto" si girerà per il centro di Bari!

Incontro nelle 3 sedi di Bacio di Latte (Stazione o via Sparano....scegliete voi) per un trucco mostruoso e per iniziare la raccolta di dolci e caramelle!

Ci vediamo a partire dalle 17,00.

Evento Gratuito