Halloween con Tempi andati, tra guinness e menù alla zucca e piatti alla birra

Anche nella notte di Halloween, niente è meglio di una Guinness. E passa la paura...

Appuntamento il 31 ottobre per festeggiare la notte più paurosa dell’anno!



Menù speciale della serata:



- Bagel:

Crema di zucca

Hamburger

Cipolla croccante

Bacon saltato



- Piatto Halloween:

Puré di zucca

Salsiccia in crema Guiness terrificante.



Prenotate ora il vostro tavolo chiamando al 0802227487

Siamo in via Demetrio Marin, 37.

instagram.com/tempiandati_guinnesspub