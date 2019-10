'Halloween in Grotta', visita speleologica in Grotta a Curtomartino

L’uomo e le grotte: tra mito e realtà - Visita speleologica in Grotta a Curtomartino



La Pro Loco Curtomartino - Acquaviva delle Fonti in collaborazione con la Grotta di Curtomartino, organizza per Giovedì 31 Ottobre la suggestiva e tenebrosa notte di Halloween in Grotta.



Lorenzo Di Liso, speleologo del team che agli inizi degli anni 90 scoprì l'uomo di Altamura, vi condurrà in un viaggio tra credenze e realtà circa la frequentazione dell'uomo in questa grotta.

Il sito, infatti, è unico nell’area della Murgia ed è un significativo esempio di grotta carsica, la cui parte attualmente visibile rappresenta una minima porzione dell’estensione ancora da esplorare, già oggetto di frequentazione antropica nelle fasi del Paleolitico Superiore. Il percorso si snoderà all’interno con piccole tappe, durante le quali la guida illustrerà non solo i fenomeni legati al carsismo, ma anche le fasi che hanno portato alla frequentazione del sito.



È CONSIGLIATO INDOSSARE abiti caldi e scarpe comode.

Presentarsi 15 min. prima dell'orario scelto durante la prenotazione

Appuntamento in Grotta a Curtomartino (MAPS: https://goo.gl/dJWfd2)



Orari visite guidate:

• ore 19,00: POSTI DISPONIBILI (max 20 persone)

• ore 20,30: POSTI DISPONIBILI (max 20 persone)

• ore 22,00: POSTI DISPONIBILI (max 20 persone)





PROGRAMMA

• Incontro presso Grotta di Curtomartino (c.da Curtomartino - Acquaviva delle Fonti)

• Incontro con speleologo e inizio visita all’interno della grotta (durata 1h ora circa)





DETTAGLI DEL TOUR

Punto d'incontro: Grotta di Curtomartino (c.da Curtomartino - Acquaviva delle Fonti)

Quando: Giovedì 31 Ottobre 2019

Orari visite: 19,00 - 20,30 - 22,00

Costo:

➡ € 7,00/adulti - € 4,00/under 10

➡ Biglietto cumulativo: € 10 Adulto + Bambino

➡ GRATUITO per bimbi sotto i 5 anni compiuti



COSA INCLUDE

• Tour in grotta con caschetto e torcia

• Guida/Speleologo



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

Metodi di adesione: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il tour parte con min. 8 pax e max 20 pax (a visita guidata)

PER PRENOTARSI COMPILARE IL MODULO: https://goo.gl/bz0rze







INFORMAZIONI:

Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 - Acquaviva delle Fonti

Da Martedì alla Domenica | 10:00-13:00 e 17:00-20:00. Chiuso il Lunedì

392.3369394 (Tel. Sms o Whatsapp) • 📧 infopoint.acquaviva@gmail.com