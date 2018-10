Halloween tra le mura del Castello Svevo di Bari

In occasione della notte di Halloween, il Castello Svevo di Bari prolunga straordinariamente l'orario di apertura al pubblico e propone due simpatiche attività presentate dall'Associazione "IDEE Felicità Contagiosa".

Si tratta del "TRUCCABIMBI MOSTRUOSO", dove ogni desiderio prenderà vita con un disegno sul volto, dalle ore 20.00 alle ore 20.40, e "LE PAURE DI PULCINELLA", spettacolo di burattini condotto e diretto dagli artisti Marianna di Muro e Giacomo Di Mase, dalle 20.30 alle 21.30.

Al termine dello spettacolo sarà possibile anche seguire una visita guidata alla mostra "Altre Stanze - Anni '50 e '60" nella Sala Federico II.

Vi aspettiamo mercoledì sera, dalle ore 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso e chiusura biglietteria alle ore 21.45!

Le attività sono gratuite, mentre il costo del biglietto di ingresso è ordinario, con agevolazioni per le famiglie (€ 14,00 l'ingresso di due adulti e figli minorenni).

Per prenotazioni tel. 080/5754201