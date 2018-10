“Anarchy night”, la notte di Halloween del Demodè tra musica, spettacolo e anarchia

Mercoledì 31 ottobre al Demodè Club di Modugno (Ba) si terrà “Anarchy night”, il party di Halloween ispirato alla serie televisiva statunitense “Sons of Anarchy”, ideata da Kurt Sutterche, che proietterà i partecipanti in un mondo fatto di terrore, ferocia e spietato coraggio.

Come tutte le feste prodotte dal Demodè, anche questa punta a portare lo spettacolo all’interno del clubbing, con l’utilizzo di allestimenti creati appositamente, scenografie curate nei minimi dettagli e spettacoli danzanti a cura di ballerini professionisti.

Questa narra le vicende di un club di motociclisti chiamato Sons of Anarchy ed è ambientata nella città immaginaria di Charming, situata nella Contea di San Joaquin in California. Con questo party le zucche e le solite streghe lasceranno spazio ai personaggi e ai simboli della serie televisiva che ha debuttato il 3 settembre 2008 sugli schermi americani e he ha trasportato gli spettatori in un mondo di crimini, codici da rispettare, amori, prostituzione, amicizie e tradimenti davvero mortali.

Musicalmente nella pista da ballo principale del Demodè, la sala live, si esibiranno i dj della crew International love party, tra i quali Dario D e Giampi. Sarà proposta la migliore musica del momento, i grandi classici della dance e personali remix e mesh up, per una performance all’insegna del divertimento. Come sempre l’offerta artistica e musicale sarà variegata.

Oltre allo show proposto nella Sala live ci saranno i dj della “Bari Hip Hop Metro”, ovvero Shogun e Mista P. Esternamente saranno proposte le selezioni dei dj del team “International love party”. All’ingresso del Club, e nella vistosa e appariscente postazione radio, non solo per dare il benvenuto ai numerosi ragazzi che affollano la discoteca, ma anche per dare loro la possibilità di “rilassarsi”, sarà presente lo speaker radiofonico Marco Greco, che condurrà un vero e proprio programma radiofonico, trasmesso in diretta fm.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00