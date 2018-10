Halloween night al Pellicano Pub

HALLOWEEN NIGHT /w KILLJOYS: HALLOWEEN è alle porte! E quale miglior modo di festeggiarlo se non con la tribute band dei fantastici MY CHEMICAL ROMANCE?! Una combinazione perfetta... The Black Parade is NOT Dead! O quasi...



31 OTTOBRE 2018



Pellicano Pub - Via Alberotanza, 41, BARI



Start ore: 22:00



Per Info e Prenotazioni contattare il 392 247 6535