Note Musicali al profumo di Zucca e Tartufo per la notte di Halloween

In occasione della notte più paurosa dell'anno abbiamo organizzato una serata in cui buona musica e buon cibo si incontrano.

Vi aspettiamo mercoledì 31 ottobre dalle 20:30 per farvi vivere una fantastica esperienza di gusto in una location raffinata!



Menu della serata:

-Entrèe dello chef e prosecco di benvenuto;

-Selezione di formaggi e salumi di maialino nero dei Monti Dauni con confetture e miele BIO;

-Tortino di zucca e orzo perlato con con fonduta di pecorino canestrato e chicchi di melograno;

-Funghi della Murgia in tempura di mais e cialda croccante alla paprika affumicata;

-Tagliolino fresco con tartufo nero dell'Umbria;

-Frutta fresca di stagione;

-Coccola dolce dello chef



Bevande e selezione di vini inclusi.



Ad allietare la serata la musica del maestro Enzo Palattella.



Costo 35 euro a persona



Info e prenotazioni:

t. 0802227248 / 3500066525

C/da Scattone 916, Triggianello

#LomoroRistorante #CucinaSartoriale #MazzarelliResort