Halloween a Palazzo Fizzarotti con aperitivo e pièce teatrale

Mercoledì 31 ore 18.00 APERTURA STRAORDINARIA DI PALAZZO FIZZAROTTI CON APERITIVO SERALE A TEMA. Nelle splendida location di palazzo Fizzarotti realizzeremo una serata SPECIALE dedicata ai grandi ed ai piccini. Un tour teatralizzato in compagnia di Fatti d'Arte, tra strani personaggi che raccontano storie del passato avvincenti e d’avventura. Un drama-tour speciale in compagnia di duchi, amanti sconsolati, streghe e personaggi fantastici.

Punto d'incontro; piazza Garibaldi ingresso giardini su Corso Vittorio Emanuele II



Costo: 20 euro

Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono