Al Parco Miragica di Molfetta è già Halloween con “fantasmi e zombie”

A partire da domenica 14 ottobre Miragica cambia aspetto per festeggiare Halloween. Si tinge di arancio, con migliaia di coloratissime zucche, e si prepara ad accogliere grandi e piccini per accompagnarli nel mondo della fantasia.

Divertimento da brivido per tre domeniche consecutive, il 14, il 21 e il 28 ottobre, con animazione, musica, simpatici colpi di scena, spettacoli dedicati. Ogni domenica tanti appuntamenti da non perdere. Ad accogliere gli ospiti, in stile New Orleans, ci sarà una banda itinerante. Il 14 ottobre la Banda dei Fantasmi e degli Zombie, il 21 quella delle streghe e degli stregoni, il 28 quella dei vampiri. Nel Gran Teatro divertimento mostruoso con il nuovo spettacolo “Super cattivi” con i personaggi più sinistri delle fiabe e dei fumetti come protagonisti. Per i più piccoli, simpaticissima novità, con il Tunnel Horror dei Bambini. Per i più grandi, oltre ai Tunnel del terrore, allestiti, per l’occasione, nel nuovo entusiasmante percorso della paura, c’è Virus, horror house per i più coraggiosi all’interno della quale ha deciso di stabilirsi Freddy Krueger, e tanto altro.

Emozioni forti per tutti nella lunga notte di Halloween, il 31 ottobre Perché, il 31 ottobre, a Miragica, si scatena l’inferno, con i gironi, il Sommo Poeta, Caronte e le anime erranti di Paolo e Francesca. Una notte da vivere fino in fondo.

Ma procediamo con ordine. Domenica 14 ottobre Miragica apre a “fantasmi e zombie”.

Per i più giovani in programma c’è Teatro Animazione con i Cipis che proporranno “Storie di Fantasmi”, che terranno tutti con il fiato sospeso. Da non perdere gli spettacoli a tema nel Gran Teatro e le parate. Domenica 21 ottobre è la volta di “Streghe e personaggi dei film horror”: Ad accogliere gli ospiti, ancora una volta, ci saranno i musicisti della Banda di Mola di Bari. Per i più giovani in programma c’è Teatro Animazione con i Cipis che proporranno “Storie di streghe”, spettacoli a tema nel Gran Teatro, parate e tanto divertimento.

E dietro l’angolo, pronto a spuntare, Freddy Krueger.

Domenica 28 ottobre sarà la volta di “Maghi e Vampiri”. Ad accogliere gli ospiti, pronti a divertire e a coinvolgere tutti, ci saranno i musicisti della Banda di Mola di Bari. Per i più giovani in programma c’è Teatro Animazione con i Cipis che proporranno “Storie di maghi e vampiri”, spettacoli a tema nel Gran Teatro e parate. In tutte le domeniche i bambini fino a 14 anni, entreranno gratis, se interamente mascherati, da zombie, da mago o da vampiro (a seconda della tematizzazione della giornata) a fronte di 1 biglietto intero giornaliero individuale pagante. Gli adulti che avranno un abito integrale da zombie, da mago o da vampiro (a seconda della tematizzazione della giornata) potranno accedere a 14€, invece di 16 €.

Festa da paura mercoledì 31 ottobre, con l’Halloween Party, che promette di coinvolgere tutti in esperienze uniche, emozionanti, con il fuoco ad illuminare la notte.

Ad accogliere gli ospiti sarà la Banda musicale dei Diavoletti. In programma per la notte più spaventosa dell’anno c’è Teatro Animazione con Room To Play e “Storie di Halloween”, giochi di luci e spettacoli con il fuoco. E poi Trucca bimbi, circo Bianco con acrobati, trampolieri, clown, il dj set. E l’inferno di Dante che trasporterà tutti in un mondo parallelo. Gli ospiti avranno la possibilità di attraversare i gironi danteschi diventando, per una manciata di minuti, coprotagonisti del poema allegorico più famoso di tutti i tempi. Un’emozione unica, per una notte unica. Insomma, ce n’è davvero per tutti per un divertimento da brivido

Il 31 ottobre ingresso, dalle 18 a 10€, addirittura 9€ in prevendita sul sito www.miragica.com.

Domenica 14, domenica 21 e domenica 28 Miragica apre alle 10 e chiude alle 17. Mercoledì 31 ottobre Miragica apre alle 10, chiude alle 2 del giorno dopo.

Info e aggiornamenti su programmazione e tariffe su www.miragica.com

Biglietto adulti: 16 euro, 14 euro con abito integrale a tema

Biglietto ridotto fino a 14 anni: 12 euro (se interamente mascherato a seconda della tematizzazione della giornata) ingresso gratis a fronte di un biglietto intero giornaliero individuale pagante)

Ingresso 31 ottobre, Notte di Halloween, dalle 18: 10 euro - (9€ in prevendita web)

Pacchetto famiglia (da 3 a 5 persone) biglietti ingresso + menù a partire da 45 euro on line, da 51 euro in cassa con presentazione del coupon scaricabile, entro il giorno precedente, dal sito www.miragica.com

I bambini al di sotto del metro entrano gratis