Halloween party al 12.03 City club

Giovedì 31 al 12.03 City Club - Dolcetto o scherzetto? La notte di Halloween si avvicina, vi aspetta in città, con musica, decorazioni, animazione e maschere. La notte più spaventosa dell’anno sta per arrivare, prepariamoci ad un party a tema che farà tremare i vostri amici.

INGRESSO_OMAGGIO entro le 00:30 per tutte le donne che manderanno il nominativo su whatsapp al 3891852335

Bracciale saltafila 8 € drink incluso

Botteghino 10 € drink incluso

Tavoli: 150€ 1 kit + 1 prosecco 10 exit

Che aspetti??

Per info e prenotazioni 3891852335



Bari (Bari)

12.03 City Club - Events

Viale Einaudi 60