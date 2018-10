“Storie di Halloween”, giochi di luci e spettacoli con il fuoco al Parco Miragica di Molfetta

Festa da paura mercoledì 31 ottobre, con l’Halloween Party, che promette di coinvolgere tutti in esperienze uniche, emozionanti, con il fuoco ad illuminare la notte.

Ad accogliere gli ospiti sarà la Banda musicale dei Diavoletti. In programma per la notte più spaventosa dell’anno c’è Teatro Animazione con Room To Play e “Storie di Halloween”, giochi di luci e spettacoli con il fuoco. E poi Trucca bimbi, circo Bianco con acrobati, trampolieri, clown, il dj set. E l’inferno di Dante che trasporterà tutti in un mondo parallelo. Gli ospiti avranno la possibilità di attraversare i gironi danteschi diventando, per una manciata di minuti, coprotagonisti del poema allegorico più famoso di tutti i tempi. Un’emozione unica, per una notte unica. Insomma, ce n’è davvero per tutti per un divertimento da brivido

Il 31 ottobre ingresso, dalle 18 a 10€, addirittura 9€ in prevendita sul sito www.miragica.com.

Mercoledì 31 ottobre Miragica apre alle 10, chiude alle 2 del giorno dopo.

Info e aggiornamenti su programmazione e tariffe su www.miragica.com

Info e tariffe.

Biglietto adulti: 16 euro, 14 euro con abito integrale a tema

Biglietto ridotto fino a 14 anni: 12 euro (se interamente mascherato a seconda della tematizzazione della giornata) ingresso gratis a fronte di un biglietto intero giornaliero individuale pagante)

Ingresso 31 ottobre, Notte di Halloween, dalle 18: 10 euro - (9€ in prevendita web)

Pacchetto famiglia (da 3 a 5 persone) biglietti ingresso + menù a partire da 45 euro on line, da 51 euro in cassa con presentazione del coupon scaricabile, entro il giorno precedente, dal sito www.miragica.com

I bambini al di sotto del metro entrano gratis