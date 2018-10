Halloween In Bakery

Festeggia la serata di Halloween mercoledì 31 Ottobre: musica, cocktail, un menù speciale per la cena, atmosfera da brivido.... per grandi e piccini. Durante la serata sarà presente una truccatrice professionista per rendere i nostri ospiti....mostruosi!



Ingresso libero al bar

Cena su prenotazione allo 0809909300