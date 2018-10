Halloween party al Trappeto di Monopoli

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE - HALLOWEEN PARTY@ TRAPPETO Monopoli



Guest la bellissima Francesca Brambilla

Con i migliori suoni hip hop e raggaeton di HASTA EL AMANECER



2 zone musicali

Room 1 : House & House commerciale

Room 2 : Hip hop / Raggaeton / Happy



INGRESSO

prevendita: euro 13 dal tuo referente di fiducia (info 3282677160)

in cassa: 13 euro entro l'1.00 oppure 15euro dopo 1.00 in lista SICILIANO (da comunicare all'ingresso)



Promozione donna : 5 euro in lista nominale entro 00.30 comunicando i nomi qui 3282677160



Prive’:

Zona consolle : 300 euro 2 kit 10 exit

Zona terrazzino : 250 2 kit 10 exit

Zona ingresso a sx : 220 2 kit 10 exit

Zona grotta retro consolle : 250 2 kit 10 exit

Altre zone grotta : 200 2 kit 10 exit



Ingresso in lista SICILIANO (da comunicare all'ingresso)



Info e Prenotazioni 3282677160



il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)