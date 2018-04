Il Primo Maggio "Hands Free" in Masseria

Vi invitiamo ad una giornata di buon cibo, ottima musica, tanto vino e birra per trascorrere insieme una serena giornata all'aria aperta!

Ospiti del Parco Rurale, quest'anno "Le Cucine di Masseria Spina" per il 1° Maggio propone uno stuzzicante percorso di street food nell'uliveto secolare della masseria Spina Piccola con diversi punti di degustazione.



Ecco la nostra proposta Food

- Angolo del fornello con salsiccia alla brace



- Angolo della tradizione con 2 proposte dell nostro chef:

PIATTO 1 con Cavatelli alle cozze, alici fritte e insalatina di mare

PIATTO 2 con Orecchiette al forno, friggitelli con pomodoro e spiedino di caprese



- Angolo dei Panzerotti e frittelle



- Angolo del Gelati con vari gusti



Live Show a cura di Angela Esmeralda & Sebastiano Lillo TRIO, i Mustacchi Bros. al gran completo !!

A seguire Dj set di Giorgio Spada... che ci accompagneranno per questa festa dei lavoratori con tante sorprese e buona musica



Apertura ore 11:30 - food dalle ore 12:30

INFO e PRENOTAZIONI 334 9127349 - 080 802396



Prezzi ingresso

Pre-vendita € 20 - Pacchetto Food (3 ticket con cibo a scelta e 1 alcolico) + Postazione Pic Nic

Pre-vendita o botteghino € 5 con 1 analcolico

Possibilità di acquistare presso la cassa centrale ulteriori consumazioni food e drink

Per i bambini l'ingresso è libero fino ai 6 anni.



IN CASO DI MALTEMPO SONO DISPONIBILI AMPIE SALE INTERNE CLIMATIZZATE.