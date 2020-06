Medimex D, James Hannigan in conversation with John Broomhall e Scrittura testi e musiche con Giuseppe Anastasi

Ultima settimana di programmazione per Medimex D, la prima music conference internazionale digitale promossa da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Lunedì 15 giugno alle ore 11.30 il webinar, in lingua inglese a cura di Node, James Hannigan in conversation with John Broomhall di Game Music Connect con James Hannigan e John Broomhall (Game Music Connect) modera Mario Melillo (Node). Un’intervista dal taglio multidisciplinare fra il music supervisor John Broomhall e il noto compositore James Hannigan, padri del progetto Game Music Connect. La conversation percorre la storia compositiva della musica per videogame analizzandone il ruolo propulsivo, le dinamiche, le evoluzioni e le ultime tendenze in ambito commerciale. John Broomhall è un compositore specializzato nell'audio per videogame, co-fondatore di Game Music Connect e del progetto String Theory (Modularity), nel catalogo della Rhythm Section International di Bradley Zero. Ha scritto musica per giochi come Lost Ember e Phoenix Point e classici iconici come Transport Tycoon e Xcom / Ufo: enemy unknown. Ha ricoperto numerosi ruoli senior di gestione dello sviluppo di giochi in-house e outsourced e decine di pubblicazioni su musica e suono. James Hanninan è un compositore pluripremiato e pioniere della musica interattiva con credits nelle serie Harry Potter, Dead Space, Evil Genius, Runescape, Ea Sports, Transformers, The Lord Of The Rings, Theme Park, Warhammer e Command And Conquer. Cinque volte nominato ai BAFTA e vincitore dell'IFMCA, la sua musica compare regolarmente in TV, insieme ad audio drama come la serie Alien di Audible e il progetto di prossima uscita Dc Comics, adattamento di The Sandman di Neil Gaiman. Alle ore 16.00 Scrittura testi e musiche a cura di Giuseppe Anastasi , lezione per rintracciate e analizzate la metrica, la rima, le immagini, le metafore di numerosi testi grazie ad un profondo confronto con l’autore.



Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita, per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it

Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.