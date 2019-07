'Happy birthday, mr. King' a Putignano per il circuito Admoveo

Per il 3° appuntamento con ADMOVEO per la stagione estiva 2019 sarà in scena lo spettacolo teatrale “Happy Birthday, mr. King”, della compagnia Formediterre, in occasione del 4° anno di circuitazione del lavoro teatrale scritto e diretto da Antonio Minelli.



“Happy Steamdead mr. King” accompagnerà lo spettatore nel regno di Mr. King, dove, similmente alla realtà che viviamo, è in atto un declino che sta per condurre tutti alla caduta.

Attraverso una sequenza serrata del testo recitato e cantato, si racconta di uno strano regno dove la vecchia regina e il medico di corte decidono la prematura scomparsa del Re e della sua nuova consorte allo scopo di preservare lo status quo economico, politico e sociale. A questo scopo invitano a corte i rappresentanti del popolo (il pubblico) per condividerne scelte e motivazioni.

Il re saprà, forse, trovare una via d’uscita…



Tra suggestioni steampunk e note blues al vapore che accompagnano l’intera piéce, si affronta il tema della salvezza, del disastro attuale e della possibilità del suo superamento, offrendo una chiave di lettura che unisce storia dell’umanità, teoria dell’informazione e fisica quantistica.



Con: Marita De Luca, Alessia Carrieri, Francesca Caramia, Antonio Minelli

Testo e regia: Antonio Minelli



La Conoscenza come base di partenza e punto di arrivo del circuito culturale ADMOVEO.

Il titolo della serata è centrale, ma i cancelli si apriranno ben prima. Per fruire della biblioteca, per ascoltare, gustare arte e incontrarsi. La conoscenza sarà il tema comune, il fine dominante. Tornare alla visione reale e individuale del momento collettivo. Inversione di rotta. Non “evento” (di per sé unico e saltuario), bensì momento di incontro, di crescita collettiva, parte del quotidiano.



L'intero progetto è promosso dall'Associazione Admoveo in collaborazione con Formediterre.

Con il sostegno di: AMARUM del Liquorificio Fiume di Putignano

Admoveo è supportato da: CNA Puglia, FAI/Delegazione di Bari, Technè (Alberobello), Imago-i Danzattori (Alberobello), La Comunità Fratello Sole (S. Severa/Gioia del Colle), U.P.T.E. (Putignano)



Masseria San Nicola (PUTIGNANO - S.P. per Gioia del Colle)

Apertura biblioteca ore 20.30 - Inizio ore 21.00

Posti limitati, consigliata la prenotazione:

333/1776789

admoveo@formediterre.it

