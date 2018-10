Happy museum – l’aperitivo al museo Mudias, Vivarini – scrigno di straordinarie curiosità

DOMENICA 21 OTTOBRE, alle ore 11.30, Palazzo Settanni dà avvio all' "HAPPY MUSEUM", una speciale iniziativa che ha come obiettivo quello di rievocare il rito dell’APERITIVO domenicale nell'inusuale contesto delle sale affrescate del Museo MuDiAS.

Il nobile intento è di avvicinare, nonché sensibilizzare il giovane pubblico (e non) all'immenso patrimonio culturale del nostro territorio.

È l’edutainment che prende forma attraverso la divulgazione della cultura in un contesto di intrattenimento e socializzazione.

In particolare, per questa domenica, l’appuntamento è con lo straordinario Polittico di Antonio Vivarini, scrigno di straordinarie curiosità artistiche e aneddoti storici.

Perché non scoprirli insieme sorseggiando un frizzante spritz?

Ricordatevi: la cultura non fa paura, ma è piacevolezza pura!!

START: ore 11.30



INGRESSO: € 5,00 a persona.

Il percorso museale sarà presentato da Graziana Loiotine, dottoressa in Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali.

È gradita la prenotazione al numero 0804761848 oppure all'indirizzo mail palazzosettanni@gmail.com