Happy museum - l'apertivo al museo - il misterioso caso di Santa Eleutera a Rutigliano

Domenica 25 novembre, alle ore 11.30, Palazzo Settanni sarà felice di ospitarvi per l’ultimo appuntamento novembrino con l’HAPPY MUSEUM – l’APERITIVO CULTURALE al Museo MuDiAS.

Dopo il Polittico del Vivarini e gli argenti del Regno di Napoli, nel prossimo incontro racconteremo una controversa storia, poco nota ai più, che ha come protagonista un enigmatico corpo santo, le cui reliquie sono ancor oggi custodite nella Chiesa di Santa Maria della Colonna.

De “Il misterioso caso di Santa Eleutera a Rutigliano” ci parlerà il direttore di Palazzo Settanni Francesco Dicarlo.

A seguire, il consueto e gustoso momento conviviale.

INGRESSO: € 5,00 a persona

Per info e prenotazioni:0804761848 – palazzosettanni@gmail.com

Prenotazioni entro sabato 24 novembre alle 12.00

#rutigliano #museo #mudias #happymuseum #aperitivoalmuseo #aperitivoculturale #didatticaalmuseo #domenicaalmuseo #museovivo #museiitaliani #santaeleutera