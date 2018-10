Happy museum - viaggio tra gli argenti del Regno di Napoli

Dopo il successo di pubblico registrato nell’ultimo appuntamento, torna a grande richiesta l’Happy Museum – l’Aperitivo al Museo MuDiAS.

Domenica 11 Novembre, alle ore 11.30, Palazzo Settanni è felice di riaprire le porte a questa dilettevole iniziativa e di accogliervi ancora una volta nelle affrescate sale del Palazzo per vivere insieme un insolito e suggestivo APERITIVO culturale.

Sarà un'occasione speciale per svelare, in piacevole compagnia, tesori nascosti e curiosi aneddoti legati al nostro immenso patrimonio.

In particolare, per questa domenica, intraprenderemo un appassionante viaggio nel Regno di Napoli per scoprire la tecnica decorativa della punzonatura utilizzata sui meravigliosi argenti dell’epoca.



START: ore 11.30

INGRESSO: € 5,00 a persona.

L’incontro sarà tenuto dal responsabile del MuDIas Giovanni Boraccesi.



È obbligatoria la prenotazione al numero 0804761848

oppure all'indirizzo mail palazzosettanni@gmail.com

